Ashley Graham partilhou no Instagram um momento inédito que aconteceu recentemente. A modelo plus-size está com a família na sua cidade natal, Lincoln, Nebraska, durante a pandemia do novo coronavírus, e viveu um episódio que não passou despercebido aos olhos dos fãs.

Esta quinta-feira, 18 de junho, a manequim publicou um vídeo onde revela que partiu um dente enquanto comia uma bolacha caseira congelada, feita pela mãe.

"Nem me digam nada. A minha mãe faz os melhores biscoitos de aveia caseiros. Meteu-os no congelador e agora fez com que a sua filha partisse um dente por causa disso", diz Ashley no vídeo onde mostra o dente quebrado.

Entretanto, nas stories, a modelo revelou que já conseguiu resolver a situação, estando agora com um novo sorriso.

