Nas últimas semanas, devido à trágica morte de George Floyd, várias figuras públicas despertaram para a problemática do racismo, recorrendo às redes sociais para alertar os fãs para esta realidade. Iva Domingues tem sido das vozes mais ativas e esta sexta-feira, dia 19, voltou a sensibilizar os seguidores, desta vez ao falar da história de Ruby Bridges.

"Há três anos tive o privilégio de entrevistar Ruby Bridges. A primeira afro-americana, nos EUA, a frequentar uma escola primária só para brancos", introduziu.

As suas palavras constam na descrição de uma sequência de imagens que mostram Roby a ser escoltada pela polícia quando tinha apenas seis anos.

"Nesta foto, Ruby, seis anos de idade, é escoltada pela polícia para garantir a sua segurança e a proteger de uma multidão branca em fúria! Dentro da escola, ela ficou sozinha na sala de aula porque os pais recusaram que os seus filhos se sentassem na mesma sala que Ruby - que durante todo o dia se recusou a comer algo que não estivesse embalado e selado, porque tinham ameaçado envenená-la", relatou.

"Repito, Ruby tinha seis anos. E uma coragem inabalável! É ela que está retratada no famoso quadro 'The Problem We All Live With', de Norman Rockwell. Hoje Ruby tem 65 anos. Afinal, este momento vergonhoso (mais um) não foi assim há tanto tempo", chamou a atenção, por fim.

