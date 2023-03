Andreia Rodrigues decidiu mostrar aos fãs como fazer uma "maquilhagem simples, para o dia a dia".

A apresentadora gravou um vídeo em que aparece a preparar-se e partilhou as imagens na sua página de Instagram.

"Maquilhada como se não estivesse… Só com correções da pele, algo que faço várias vezes. Até o blush e a sombra foi feita com corretores - mais escuros. É importante usar um primer para deixar a pele bem hidratada e luminosa, para receber a 'make up'", explicou.

"Usar os dedos para nos maquilharmos é, além de prático, uma forma de fundir bem a maquilhagem com a pele, o que pode ser uma vantagem para quem não tem tanta experiência", acrescentou. Veja o vídeo de Andreia Rodrigues na galeria.

