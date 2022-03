Os D.AM.A estiveram recentemente no programa de Herman José à conversa com o humorista, ocasião na qual o comediante aproveitou para falar da caricatura que criou de Kasha, quando este era concorrente do reality show da TVI 'Big Brother Famosos'.

"Ele gravita, está um pouco acima das coisas. Foi um bocado isso que aproveitei para fazer a tua caricatura", descreveu Herman José.

Posteriormente mostrou um vídeo com alguns momentos dos sketches desta personagem.

Ao vê-los, Kasha não conseguiu conter as gargalhadas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Herman José (@herman.jose.oficial)

Leia Também: Vídeo. Jessica Athayde envia presente (super original) a Herman José