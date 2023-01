Manuel Luís Goucha fez questão de partilhar na sua página de Instagram uma homenagem que lhe foi feita por Júlia Pinheiro, colega de profissão e grande amiga, na sua página de Instagram.

"Foi com muito gosto que estive no programa da Iva (É da casa!) que hoje foi para o ar, viajando por alguns dos momentos do meu passado na TVI. E fui surpreendido com um depoimento da Carla Andrino, com a presença da Maria Cerqueira Gomes, de algumas das senhoras do público, que manhã após manhã, durante 16 anos também fizeram o 'Você na Tv' e de Tony Carreira. Grato estou a todos", afirma o apresentador.

"Porém faltou este vídeo que não chegou a tempo da gravação (agora entendo porque é que Maria fazia tanta questão de afirmar que por muito que eu tivesse gostado de fazer com ela 'Uma Canção para ti', não havia sido a minha preferida. Era a deixa...) mas decidi partilhá-lo por serem tão tocantes as palavras da Júlia", revela.

"Une-nos uma imensa ternura, diria amor, admiração e respeito profissionais. Tenho-a como indispensável pedra de toque na minha vida. É maior no mundo que é meu. As suas palavras têm o dom de deixar o meu coração em desvario. Obrigado querida Júlia. Mas não, não sou o melhor de todos vós, mas de uma coisa tenho a certeza: sou sempre melhor quando a teu lado!", completa.

