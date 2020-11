Os príncipes herdeiros Victoria e Daniel da Suécia deram as boas-vindas à época natalícia nas redes sociais com a divulgação de uma nova fotografia oficial na qual aparecem na companhia dos filhos - Oscar, de quatro anos, e Estelle, de oito - e do cão, Rio.

A imagem foi partilhada este domingo, dia 29, o primeiro domingo do Advento, e mostra a família numa das salas do Palácio de Haga decorada a rigor para a quadra festiva.

A acompanhar o registo surge também um pequeno vídeo que assinala a 'contagem de crescente' para o Natal.

Veja abaixo.

