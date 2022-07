Victoria Beckham quer proteger ao máximo a filha dos haters, pelo menos até que a menina seja crescida.

"A Harper ainda não está nas redes sociais, por isso ainda não precisamos de nos preocupar com o ['body-shaming']", disse Victoria à Vogue Austrália. "Mas sabendo como as pessoas conseguem ser cruéis, sim, isso realmente [deixa-me preocupada]", acrescentou.

A estilista, de 48 anos, acredita que garantir que a menina cresce com pessoas boas e constrói uma forte auto-estima pode ajudar a lidar com as possíveis críticas nas redes sociais.

"Ela está naquela idade em que o corpo vai começar a mudar, mas é preciso que comuniquemos bem enquanto família e que ela se rodeie de bons amigos", destacou Victoria, não deixando, ainda assim, de se mostrar preocupada.

Mas não ficou por aqui e explicou também que a filha não tem pressa de crescer. "Ela não é uma criança que saia com o rosto cheio de maquilhagem ou com um top curto. No outro disse ela disse-me: 'Mamã, vi alguma fotografias suas quando estava nas Spice Girls, e as suas saias eram inaceitáveis. Eram muito curtas'. Então o David acrescentou: 'Pois eram, Harper'", relatou.

"Eu depois perguntei-lhe se ela iria usar saias assim e ela disse: 'Absolutamente não'. Vamos ver", contou ainda.

De recordar que Victoria e David Beckham são também pais de Brooklyn, de 23 anos, Romeo, de 19, e Cruz, de 17.

