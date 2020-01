Victoria Beckham está de luto. Ed Filipowski - co-presidente da agência de relações públicas KCD, com sede em Nova Iorque - morreu na manhã desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, em sua casa. Tinha 58 anos.

Uma notícia que levou a estilista a recorrer à sua página do Instagram para homenagear o querido amigo.

"Isto parte-me o coração. Estou profundamente tristes com a notícia de hoje da morte do Ed Filipowski. Ele era o homem mais bondoso e com uma força incrível na indústria [da moda]. Tenho tanta sorte por ele ter feito parte da minha extensa família da equipa VB durante muitos anos. RIP Ed. Vou ter saudades. Envio amor a toda a sua família e a toda a KCD", escreveu Victoria.

