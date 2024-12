"Berlim foi uma bela surpresa para um fim de semana prolongado". Foi com estas palavras que Inês Simões começou a publicação que fez no Instagram esta terça-feira, dia 10 de dezembro, onde partilha alguns momentos 'altos' da viagem.

"Apesar de estar muito frio nesta altura do ano, é uma cidade que vale a pena de tão rica que é culturalmente. Factos curiosos: falam menos inglês do que eu pensei, vi uma família de ratazanas a passar à minha frente e quase tenho um ataque cardíaco. No entanto, o que mais adorei foi o parlamento, e para além de ter 'audioguides' na cúpula para explicar cada detalhe, a visita é gratuita", partilhou.

"Aprendi ainda mais sobre a história deste país e paguei zero por isso. A cidade é super organizada e há vinho quente em cada esquina (que eu não gosto). Os mercados de Natal, esses, não desiludem", acrescentou, junto de um conjunto de imagens que pode ver na galeria.

Inês Simões terminou a publicação a contar que "continua com o dente partido" e que está de regresso a Lisboa, pois, diz, "tem muito trabalho até ao final do ano".

