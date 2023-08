O vestido preto e branco sem alças de Murray Arbeid que a falecida princesa Diana usou em 1985 não será única peça famosa a ser leiloada pela Sotheby's.

De acordo com a imprensa internacional, entre as várias peças de mulheres notáveis aos olhos do públicas está um vestido de Michelle Obama.

Trata-se de um vestido vintage de Normal Norrell, de renda e preto, que a ex-primeira-dama usou no 'Christmas in Washington' em 2010. Veja nas duas imagens da galeria.

