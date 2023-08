Quase 26 anos após a sua morte, a princesa Diana continua a ser um ícone da moda e um vestido que mostra o seu estilo estará em breve disponível para ser adquirido.

Esta quinta-feira, dia 24, a leiloeira Sotheby's anunciou que um vestido preto e branco sem alças de Murray Arbeid, que a falecida princesa de Gales usou duas vezes em 1985, será incluído num leilão na próxima semana.

A princesa Diana usou pela primeira vez o vestido no Midsummer Night's Ball, por ocasião do aniversário de 21 anos do príncipe Eduardo no Castelo de Windsor - e ainda se riu quando percebeu que outra convidada tinha um vestido igual, não mostrando qualquer tipo de constrangimento!

Segundo a Vogue, Natasha Fairweather também usou o mesmo vestido da marca britânica e aproximou-se da princesa para ver como ela reagiria.

“Quando percebi que Diana e Carlos tinham ido para a pista de dança, fui dançar bem perto deles para que percebessem. Pelo que me lembro, Carlos apontou para ela e ela riu; certamente não foi um problema”, disse Fairweather sobre esse momento em junho de 1985.

