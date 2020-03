Meghan Markle e o príncipe Harry realizaram os seus últimos atos oficiais enquanto membros sénior da família real britânica. Acontecimentos que marcaram a atualidade e nos quais a duquesa de Sussex mostrou 'dar tudo' com a sua elegância.

No sábado, dia 7, marcou presença no Festival de Música Mountbatten, que decorreu no Royal Albert Hall, com um deslumbrante vestido vermelho da marca Safiyaa. Uma peça que deixou em evidência a sua faceta de estrela de Hollywood.

Esta segunda-feira, fez o adeus oficial às lides reais com um fabuloso vestido verde esmeralda da assinatura de Emilia Wickstead. Este look, por sua vez, trouxe à ribalta as linhas mais conservadoras e clássicas da realeza.

Ambos repletos de elegância, reveja na galeria os dois visuais que não serão esquecidos pelos fãs.

