Vera Moura foi uma das caras conhecidas que marcaram presença na festa do lançamento da primeira loja Call Me Gorgeous, marca de Luís Borges, e foi onde revelou que tem um acessório de eleição.

A atriz começou por destacar que a coleção de joias do manequim "é um máximo", confessando que "sempre usou, desde pequenina, brincos grandes".

"Nunca fui muito de colares, é uma coisa que comecei a introduzir este ano, pulseiras ainda não há nada, anéis introduzi este ano", acrescentou, frisando que brincos sempre foram a peça que nunca faltou aos seus looks. "Agora devo ter, provavelmente, 80 pares de brincos", confidenciou.

Questionada pelo Fama ao Minuto sobre se já pensou em lançar-se no mundo dos negócios, a atriz admitiu que tem vindo a pensar no tema. "Talvez qualquer coisa relacionada com fitness, que neste momento tem sido - além de tudo o que é o trabalho como atriz - um grande foco. Mas agora joias? Acho que não. Prefiro apoiar os meus amigos", disse.

Sobre o novo papel a que está a dar vida, a Donatela da nova novela da SIC, 'Papel Principal', Vera Moura partilhou que a sua personagem "adoraria" estar no evento organizado por Luís Borges e ter os brincos criados pelo manequim.

"É uma personagem e uma novela muito divertidas, muito leves. Todas as pessoas dizem a mesma coisa, 'ai, esta novela é que é'. Mas acho que nesta novela, as pessoas, a produção e toda a equipa decidiram ouvir o que o público diz: coisas tão pesadas não fazem sentido, para isso temos cinema e séries. As novelas têm de ser uma coisa mais leve, com situações que se passam no dia a dia, mas não tão pesadas como às vezes acontecia. E esta novela é isso mesmo, tem muita comédia. É só rir! A cena acaba num sítio e nós continuamos", acrescentou.

E haverá alguma característica na personagem com que se identifique? "Sempre fui uma pessoa que falava muito alto, esta personagem fala especificamente alto. Agora falo mais baixo, como passo o dia todo aos berros... Sou bastante honesta com os meus amigos, apenas. A Donatela é honesta com toda a gente. Não manda ninguém dizer, ela diz, não tem 'papas na língua'. Tem outra coisa maravilhosa - que eu acho que não tenho - que é daqueles pessoas que podem dizer tudo o que quiserem que ninguém leva a mal, é a Donatela", respondeu.

Vera Moura contou também que vai arrancar com um outro desafio quando as gravações da novela terminarem. "Uma reposição de uma peça de teatro que fiz no Teatro do Bairro e vamos fazer no Chile em espanhol e inglês", revelou, não deixando de lado o desejo de dar cartas lá fora, estando já a preparar-se para tal objetivo. "Trabalhar as línguas é muito importante. Não tenho propriamente aprofundado o inglês, mas tenho dado mais oportunidade ao francês e também ao espanhol - porque gosto muito do mercado espanhol", completou.

