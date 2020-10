Vera Fernandes celebra uma data muito especial esta terça-feira, dia 6 de outubro. A filha mais velha, a pequena Francisca, completa quatro anos, data que a mamã 'babada' fez questão de assinalar no Instagram.

"Adora chocolate, tem um coração do tamanho do mundo e acha que o Henrique [irmão da menina] é dela. É bailarina e princesa quando chega a casa e está sempre a mostrar-nos tudo para vibrarmos com ela. 'Olha, mira!' e nós olhamos e miramos. Anda há três meses a pedir o carro do Frozen e hoje vai ter uma grande surpresa! O meu bebé faz quatro anos. Tenho uma filha linda, sobretudo por dentro", escreveu a animadora das manhãs da Rádio Comercial na legenda de uma fotografia da pequena Francisca.

Recorde-se que Vera e o companheiro, Fernando Solera, têm mais um filho em comum, o pequeno Henrique.

