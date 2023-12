Preta Gil deu a melhor - e a tão aguardada - notícia. A cantora brasileira terminou os tratamentos contra um cancro no intestino.

"O meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia!", começa por revelar na sua página de Instagram.

"Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei a minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", sublinha.

"Estou muito, muito, muito feliz e grata!", destaca, agradecendo o carinho que recebeu de amigos e admiradores ao longo dos últimos meses.

"Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial", reflete.

No vídeo acrescenta: "Digo com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos: venci o cancro do intestino, venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do meu amor de vocês, da minha família e a competência irreparável dos médicos".

Veja o vídeo na galeria.

