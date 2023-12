Kate Micucci, atriz que integrou a série 'A Teoria do Big Bang', revelou que foi diagnosticada com cancro do pulmão.

A partilha foi feita no TikTok e, segundo a própria, já foi submetida a uma cirurgia de maneira a remover o tumor.

"Estou no hospital por causa de uma cirurgia que fiz ontem a um tumor no pulmão. Apanharam-no cedo", informa.

"É muito estranho, nunca fumei um cigarro na minha vida, por isso foi uma surpresa", continuou.

"Mas pode acontecer e são ótimas notícias que o tenham apanhado cedo e tiraram-no. Estou bem", assegura.

Leia Também: Após anunciar gravidez, Hilary Duff mostra foto da barriga