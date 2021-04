Margarida Rotilo é uma figura conhecida nas redes sociais, sobretudo no TikTok e no Instagram, onde já conta com milhares de seguidores. Agora, foi através do programa 'All Together Now Kids' que o público conseguiu conhecer uma outra faceta sua - a de cantora.

"Foi uma coisa nova para mim, nunca estive na televisão. Uma experiência para a vida", notou durante uma entrevista aos jornalistas.

"Sempre gostei de cantar desde pequenina. Nunca tive a oportunidade de me inscrever num programa. No TikTok as pessoas conhecem-me mais pelos vídeos engraçados, por isso, foi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho", evidenciou a jovem cujo nome artístico é 'Aaatchiiim'.

Margarida confessa que este foi um enorme desafio, uma vez que não estava habituada a ver tanta gente à sua frente. "Sou uma pessoa muito tímida, foi realmente de roer as unhas porque são muitas pessoas a avaliar e a olhar para mim. Senti-me intimidada", nota.

Questionada ainda sobre as críticas de que foi alvo por parte de alguns internautas, que notaram que pelo facto de ter 15 anos tinha alguma vantagem sobre os restantes concorrentes, Margarida referiu que tais apreciações não eram justas.

"Acho que como tudo na vida há um lado bom e mau. Não fui a mais velha do grupo, havia mais dois concorrentes com a minha idade. Não é a minha exposição no TikTok que vai ditar a minha experiência na música. Acho que toda a gente consegue fazer uma música. Nunca tive aulas de canto. Não dou ouvidos a esse tipo de comentários", justificou, referindo que a mãe sempre foi a sua grande inspiração.

Por fim, Margarida revelou que é na música que vê o seu futuro, apesar de, por enquanto, não querer tirar nenhum curso nesta área. "Eu não vejo necessidade de momento em colocar-me em cursos de música, porque estou muito segura. Apostaria se quisesse aprender a teoria", termina.

Leia Também: All Together Now: Aurea surpreende tudo e todos disfarçada de concorrente