Daniela Melchior vive uma nova fase no que diz respeito à sua carreira, estando a dar passos lá fora.

Como já tinha sido noticiado, a atriz faz parte do elenco do novo filme da saga 'Velocidade Furiosa'. E esta quinta-feira destacou na sua página de Instagram a informação de que o trailer chega no final desta semana.

"O trailer de 'Velocidade Furiosa 10' sai amanhã [dia 10 de fevereiro]. Quem está entusiasmado?", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do ator que é o protagonista do filme, Vin Diesel.