Sara Matos partilhou esta quarta-feira, 15 de dezembro, com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo muito especial no qual surge a cantar para o filho, o pequeno Manuel.

"Hoje faz três meses que é só cantorias cá em casa. Cantorias, miminhos, maminha, muito colo e ranhocas", refere a atriz, visivelmente 'babada' com o menino.

Note-se que o bebé é fruto da sua relação atual com Pedro Teixeira, que é ainda pai de Maria, do relacionamento anterior com Cláudia Vieira.

Adivinha-se um Natal marcante para ambos os membros do casal.

