Se o seu palpite foi Maria Sampaio, acertou!

A atriz publicou uma fotografia da sua infância nas redes sociais para desejar aos seguidores um feliz Natal.

"Feliz Natal! São os votos da criança que há dentro de mim! Essa ainda acredita que o mundo pode ser um lugar melhor! Que parem de tratar o outro com indiferença, que parem de haver dois pesos e duas moedas, que quem tem algum poder neste mundo faça alguma coisa para o salvar! Que haja um cessar fogo já, que politiquices não nos façam deixar de amar e respeitar o outro!", começou por escrever a atriz.

"Que a vida seja valorizada e que os Direitos Humanos sejam de uma vez por todas direitos! Que as pessoas se perdoem mesmo vendo o mundo com olhos diferentes! Obrigada a todos pelo carinho e amor que me têm dado! Tentarei retribuir sempre! Amem-se na diferença mas amem-se! Se magoei alguém neste último ano peço perdão! Feliz Natal PS: da próxima vez que disserem que a Cálu é a cara do pai, voltem a ver bem esta foto!", acrescentou ainda, terminando a mensagem com uma nota divertida sobre a filha, Caetana Luís, de um ano.

