Maria Sampaio destacou na sua página de Instagram duas imagens onde destaca o seu corpo, falando das mudanças que sofreu ao longo destes últimos tempos.

"Perdi a conta! A conta de quantas injeções e hormónios tomei para engravidar, perdi a conta das vezes que chorei sozinha de cada perda, perdi a conta dos quilos que ganhei com os tratamentos e na gravidez! Perdi a conta e perderia tudo de novo", disse.

"Nasci uma mulher depois da Caetana, mais forte, com mais foco, com mais garra, como mais vontade de lutar pelos meus sonhos! Nada me deita a baixo! Nada nem ninguém", frisou, contando de seguida que "começou a treinar há quatro dias e o foco é treinar sempre que possível".

"Dizem que o corpo demora nove meses a fazer um bebé e nove meses a voltar ao que era! No meu caso não, de todo. Passaram um ano e um mês e só agora sinto que estou a voltar! Mas com esforço e dedicação", acrescentou.

"Amem-se como são e a cada fase do vosso corpo, mas não deixem de lutar por vocês e pelos vossos objetivos", rematou.

