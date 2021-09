Esta sexta-feira, 18 de setembro, o príncipe William usou a sua conta de Instagram para promover o novo livro - 'Earthshot: How to Save our Planet'. Ora, foi precisamente neste vídeo que os admiradores da realeza se aperceberam do ternurento retrato que o duque de Cambridge guarda numa moldura no seu escritório.

Na fotografia, conforme evidencia a revista Hello!, aparece o avô, o príncipe Filipe, com o filho mais velho de William, o príncipe George, durante um passeio de carruagem quando este tinha apenas dois anos.

A imagem foi captada por Kate Middleton no exterior da antiga casa de William em Norfolk.

Aliás, a fotografia foi recordada pelo casal aquando a morte de Filipe de Edimburgo, em abril deste ano.

