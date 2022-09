Embora tenha começado apenas no último domingo, dia 13 de setembro, a nova edição do 'Big Brother' já se estreou no que diz respeito a discussões.

Cátia Basílio e Catarina Severiano, que estão ambas nomeadas e em risco de expulsão já na próxima gala, protagonizaram a "primeira discussão", como conta a TVI através das suas redes sociais.

No vídeo, as duas concorrentes abordam uma outra conversa, tida anteriormente, com Catarina a considerar que a colega lhe falou mal. Cátia não concorda e diz que esta é a sua maneira de falar.

Leia Também: Frederica Lima garante: "O Nuno é uma pessoa que eu nomearia"