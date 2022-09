A nova edição do 'Big Brother' começou no passado domingo e Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, é uma das concorrentes de que mais se espera.

A postura assertiva e intensa com que defendeu o companheiro, no exterior, durante a edição passada do reality show, na qual Nuno também participou, faz com os olhares estejam sobre ela e sobre as suas declarações.

No confessionário, quando refletia sobre o facto de ter sido nomeada, bem como o namorado, Frederica foi muito clara: "Se estivesse a jogar e não estivesse a fazer dupla com o Nuno, ele seria uma pessoa que eu nomearia, precisamente porque o considero um jogador fortíssimo, provavelmente o mais forte que está nesta casa", notou.

Recorde que Frederica Lima e Nuno Homem de Sá iniciaram o namoro após a expulsão do ator do 'Big Brother Famosos'.

Leia Também: Nuno Homem de Sá e Leando reúnem as famílias fora do 'Big Brother'