Conforme foi noticiado anteriormente, Meghan Markle regressou ao Canadá para estar junto do filho, o pequeno Archie, logo depois de ela e o companheiro, príncipe Harry, terem anunciado na sua conta de Instagram a sua intenção em afastarem-se da realeza e modificar o papel que têm vindo a assumir.

Conforme nota o jornal britânico The Sun, a duquesa de Sussex regressou a Vancouver na quinta-feira e depois fez um voo de ligação a uma aldeia próximo onde já tinha estado de férias em família numa mansão de mais de 17 milhões de euros.

Archie tinha permanecido na propriedade com a ama enquanto os pais se deslocaram até Londres fazendo o comunicado neste período.

Consta que é neste lugar que o casal irá viver durante o tempo em que permanecer no Canadá. Harry ir-se-á juntar em breve à família, assim que terminar as negociações com a realeza, algo que deverá acontecer já na próxima semana.

