Vasco Palmeirim anunciou no início do ano que vai ser pai pela segunda vez, fruto da relação com Bárbara Magalhães. Um assunto que foi um dos temas da conversa com Rui Maria Pêgo e Ana Martins em 'Era o que Faltava', da Rádio Comercial.

Durante a emissão, o apresentador e locutor revelou o sexo do bebé: "Vou ser pai de dois meninos".

"Vem aí um rapaz e estamos muito felizes", acrescentou o pai 'babado', que já é pai do pequeno Tomás, de quatro anos.

