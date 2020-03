Em casa, regressado de férias, Vasco Palmeirim deu início à sua quarentena e o primeiro dia ficou marcado por um divertido momento em família.

"A professora do Tomás [filho de Vasco e Bárbara Magalhães] contou via vídeo uma história da 'Caça ao Urso' e pediu aos miúdos para construírem uma caverna do urso com recurso às almofadas do sofá", explicou nas redes sociais.

Com isto, o radialista pôs mãos à obra e partilhou o resultado da sua 'obra de arte' com os fãs.

"Sinto-me a Joana Vasconcelos", brincou.

Curioso para ver? Espreite abaixo.

