Vasco Palmeirim esteve a desfrutar de uns dias de descanso e, entretanto, já regressou ao trabalho. No entanto, assim como os restantes colegas, o animador das Manhãs da Comercial está a trabalhar a partir de casa para se proteger e tentar diminuir a propagação do novo coronavírus.

"O nosso Vasquinho está de volta! Terminaram as férias e o Vasco está no ar, a partir do quarto dos brinquedos do Tomás", lê-se na legenda da fotografia de Palmeirim que foi partilhada na conta oficial do Instagram da Rádio Comercial, esta terça-feira, 17 de março.

Recorde-se que o pequeno Tomás é o filho mais velho do locutor e apresentador com Bárbara Magalhães. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo filho, mais um menino.

Leia Também: "As Manhãs da 3 continuam em modo teletrabalho", destaca Ana Markl