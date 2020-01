Esta quarta-feira Vasco Palmeirim encheu de animação os estúdios da Rádio Comercial ao mostrar os seus dotes a fazer o pino.

Após propor-se em realizar a posição, o radialista quis mostrar que era capaz de cumprir a 'missão' com sucesso e o resultado foi partilhado nas redes sociais da estação.

