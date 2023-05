O último episódio da segunda temporada do 'Taskmaster' foi transmitido este sábado, dia 6 de maio, com Teresa Guilherme a estar no papel de convidada especial. Esta temporada terminou com Toy na novamente a levar a vitória.

No Instagram, Vasco Palmeirim, que apresenta o formato ao lado de Nuno Markl, deicou uma mensagem na sua página de Instagram.

"Fazer o 'Taskmaster' tem sido uma das maiores alegrias da minha vida profissional. Não só porque me permitiu trabalhar em TV com um dos meus compinchas da radiodifusão, mas também porque percebi que com trabalho, esforço e um elenco incrível era possível fazer uma versão portuguesa que respeitasse a 'alma' da versão do Greg Davis e do Alex Horne", começou por escrever.

"'Um elenco incrível'. Sim. Permitam-me falar deste elenco que - segundo as regras - só devia ter feito uma temporada e acabou por fazer duas. Inês Aires Pereira, Gilmario Vemba, Jessica Athayde e Toy: acho que é certo dizer que este programa terá sempre um lugar especial nos vossos corações. Mostraram-se ao país como nunca antes e era isso o que o programa pedia. Entrega total. Sem medo do 'aí, o que vão pensar as pessoas se eu fizer isto?'. As pessoas amam-vos. E justamente", destacou.

"Agora aquelas cadeiras ali atrás ficam vazias durante uns meses, mas asseguro que quem vier a seguir irá preencher aqueles lugares da melhor maneira. Podem confiar. Palavra de 'Taskmaster'. Um dia destes, na RTP: Temporada 3", escreveu, por fim, preparando já os seguidores para a próxima 'ronda' do formato.