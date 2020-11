Onze meses depois da sua morte, a infanta Pilar vai ser homenageada pela Associação Nuevo Futuro, da qual foi presidente durante mais de cinco décadas.

A iniciativa solidária 'Armário Solidário' pretende vender bens pessoais e roupas da duquesa de Badajoz e reverter os lucros na associação, que acolhe jovens e crianças carenciados.

Estes objetos vão ser doados por Simoneta Gómez-Acebo, filha da infanta Pilar, e segundo o Vanitatis a iniciativa vai acontecer entre os dias 26 de novembro e 9 de dezembro, na página Best for Less.

