Vanessa Oliveira esteve hoje à conversa com Cristina Ferreira onde recordou uma fase mais complicada do seu relacionamento com João Fernandes, mais conhecido com DJ Kamala.

Falamos da separação de quase dois anos que, no final, acabou por salvar o relacionamento de longa data.

"Às vezes precisas de ir lá fora para perceberes onde é a tua casa e onde é que tens o teu coração e acho que foi isso que aconteceu. Andávamos muito separados a nível de horários e começamos a afastar-nos naturalmente. Houve um dia em que não fazia sentido. (...) É muito difícil porque estás a lutar contra o teu coração com a tua cabeça", fez saber.

Vanessa disse ainda que à época nunca deixou de estar com a família de João, apesar de cada um ter ido à procura de outros relacionamentos, que acabaram por não resultar.

"Não ia dar porque o teu coração não estava ali. A dada altura percebes que tem de ser e eu engravidei logo. (...) Acho que fez mesmo bem. Quando tu percebes que o teu caminho tem de virar à esquerda, depois tem de voltar para a estrada principal e apanham os dois o mesmo carro", completa.

Apesar de apreciar o seu papel de mãe, uma vez que teve o seu segundo filho, a pequena Diana, em novembro do ano passado, Vanessa demonstrou o seu desejo em voltar ao trabalho. "Eu sou completa com tudo, com a família, os amigos e o trabalho", fez saber.

