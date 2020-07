Vanessa Oliveira está dedicada ao programa '7 Maravilhas de Portugal', que conduz juntamente com José Carlos Malato, e não podia estar mais feliz com esta oportunidade dada pela RTP. Como tal, esta terça-feira, decidiu deixar sublinhado nas redes sociais que, apesar da correria que o formato exige, este é um projeto com um lugar especial no seu coração.

"Eu adoro mesmo o que faço! De verdade. São muitos quilómetros, muitas horas, muitos dias fora de casa. Saudades. Mas faço tudo com muito gosto, com muita vontade e sempre, sempre com um sorriso. E agradeço sempre a todos os que trabalham comigo e que nos seguem. Dia de agradecer", escreveu.

Recorde-se que Vanessa Oliveira foi mãe pela segunda vez em novembro do ano passado. Diana, de oito meses, veio juntar-se a André, ambos frutos do relacionamento com o DJ Kamala.

