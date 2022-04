Vanessa Martins está no sul do país a fotografar a nova coleção de biquínis e partilhou, nas stories da sua página de Instagram, várias imagens captadas na realização deste trabalho.

Esta quarta-feira, 6 de abril, a empresária e influencer vai voltar à sessão fotográfica, como destacou na mesma rede social, e decidiu partilhar com os seguidores os 'truques' usados quando está a realizar este género de trabalhos.

"Hoje será mais um dia de fotografias. Antes das fotos falo umas flexões ou agachamentos para me sentir mais tonificada. E no final do dia, já desmaquilhada, faço uns alongamentos, porque passo o dia a fazer imensa tensão no corpo para o [rabo] ficar no ponto, a barriga encolhida e os ombros direitos. E no final da sessão se não alongar, no dia seguinte estou toda empenada", contou num vídeo que pode ver na galeria.

