Vanessa Martins respondeu, esta segunda-feira, a várias questões deixadas pelos seus seguidores na rede social Instagram.

A certa altura, a influenciadora foi questionada sobre as tarefas da casa e quem as desempenha. "Não faço nada em casa. Tenho uma pessoa que cuida da minha casa e que me faz as refeições. Passo o dia a trabalhar e era impossível ter ainda mais essa responsabilidade", respondeu.

De seguida, Vanessa Martins explicou quais as únicas tarefas que gosta de fazer: "Ir ao supermercado e cuidar das minhas plantas".

A atriz garantiu ainda estar "demasiado ocupada" com a sua "vida profissional" e que "durante muito tempo chegava a casa e optava por comer comida de fora", o que a levou a contratar uma pessoa que está com ela "todos os dias" para assumir estas responsabilidades.

No final do texto, Vanessa Martins foi assertiva em relação às eventuais críticas que possam surgir depois destas declarações: "Já sei que vai cair o Carmo e a Trindade, mas também não tenho tempo para mulheres machistas... Desculpem. Não gosto de fazer nada em casa mas gosto de ter a casa imaculada e arranjei uma solução", acrescentou.

"Infelizmente para muitas famílias os afazeres domésticos recaem sobre a mulher, nunca sendo 50/50. Mas comigo estão tramados que eu faço questão de fazer 'nada'", terminou dizendo.

© Instagram/Vanessa Martins

