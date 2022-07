Vanessa Martins voltou a surgir em público vestida de noiva. Não, a digital influencer não casou novamente... Trata-se apenas de uma imagem captada na produção de uma nova campanha feita para uma marca de vestidos de noiva.

"São tantas as fotos e vestidos maravilhosos que fotografámos em Cuba para a nova coleção Havana da Andreia Lobato", escreveu Vanessa ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia onde aparece com um deslumbrante vestido.

Por fim, o recado às futuras noivas que ficaram com vontade de conhecer a coleção: "[...] já podem ver tudo no site oficial andreia-lobato.com, na página de Instagram e muito, muito em breve terão loja nova em Torres Vedras para as vossas provas de noiva".

