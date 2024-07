De 27 a 30 de junho a SHEIN instalou-se novamente em Lisboa com uma loja pop up, no Pátio da Galé. Na véspera da abertura oficial da loja, a marca realizou um evento especial com muitas caras conhecidas do público. Veja quem esteve presente.

Durante quatro dias, os fãs da SHEIN tiveram acesso a uma experiência de compra offline, tendo a oportunidade de experienciar em primeira mão a marca e os seus produtos. Em destaque na pop up estiveram as novas coleções de verão, bem como produtos da marca de maquilhagem SheGlam, produtos para a casa, peças de roupa das linha Curvy e EvoluSHEIN by Design e ainda roupa para homem e criança. EvoluSHEIN by Design é uma iniciativa de produto que faz parte do roteiro de sustentabilidade mais alargado da marca e promove a utilização de materiais preferenciais e práticas de fabrico responsáveis, lê-se em comunicado. Para além disso, a marca realizou também um evento exclusivo na véspera da abertura oficial da loja, que contou com várias caras conhecidas, como Vanessa Martins, a girlband “Just Girls”, Constanza Ariza, Bárbara Parada, entre outras. Num evento com a temática mediterrânia cheio de animação, moda e música, os convidados puderam desfrutar de uma tarde de compras, cocktails e ainda ilustrações feitas por dois artistas no local. Percorra a fotogaleria para ver quem marcou presença.