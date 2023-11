De férias nas Maldivas, Vanessa Martins fez questão de esclarecer os seguidores sobre o facto de não ser possível congelar os seus óvulos. A influencer afirmou que "não estava a tentar engravidar".

Num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, começou por agradecer todas as mensagens que recebeu e destacou de seguida: "Em nenhum momento disse que não consegui engravidar. Eu simplesmente disse que não tinha qualidade ovárica para fazer o procedimento de congelamento de óvulos. São coisas diferentes".

"Muitas pessoas pensaram que eu não consegui engravidar outra vez, mas não estou a tentar engravidar. Estive só num procedimento de prevenção enquanto mulher que já está a caminho dos 40 anos - vou fazer 38 - e que perde cada vez mais qualidade ovárica. Era um procedimento que gostava de fazer só para ter como uma reserva, uma garantia", frisou.

"Recebi mensagens muito queridas, muitas mulheres que passam pelo mesmo, e recebi mensagens a dizer para não desistir e que ia conseguir. Nunca desisti nem nunca vou desistir. A malta confunde um bocadinho o tema. Uma coisa é eu não conseguir engravidar, que nem sequer estou a tentar, outra coisa é não ter qualidade ovárica", realçou ainda.

"Claro que não é uma situação que a pessoa fique feliz da vida. Acaba por ser mais uma falha no meio deste processo. Mas para quem já passou por tanto, é só mais um percalço da minha vida", partilhou de seguida.

"No meio disto tudo, estava muito cansada, era tudo a acontecer ao mesmo tempo. Este ano fartei-me de levar 'porrada'. Foi um ano duro, estava mesmo a precisar destas férias. Estava muito triste e muito cansada. Às vezes com pensamentos de que não iria ser capaz, mas um dia conto-vos tudo porque não me apetece contar agora, não me sinto psicologicamente preparada para rever este ano todo que aconteceu. E por algum motivo também estive mais ausente do Instagram", completou. Veja o vídeo da galeria.

