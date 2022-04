Uma semana depois de ter revelado estar novamente solteira, Vanessa Martins apagou as fotografias em comum com Miguel Ângelo.

A empresária e digital influencer tinha dado conta do término através das Instagram Stories, mas manteve as recordações apaixonadas no feed. Entretanto, apagou-as e Miguel Ângelo, por sua vez, também.

O ex-casal, note-se, decidiu seguir caminhos separados um ano depois de assumir a relação publicamente. Este foi o primeiro relacionamento que Vanessa Martins tornou público após o divórcio de Marco Costa, no verão de 2020.

