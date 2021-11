Dada a onda de mensagens que recebeu a questionar se estava grávida, Vanessa Martins tirou a limpo que não se encontra em estado de graça.

Através de uma mensagem publicada nas Instagram Stories, a empresária lembrou os seguidores que tem problemas de infertilidade devido à endometriose e que já se submeteu a vários tratamentos.

Cansada que este seja um tópico na sua rede social, questionou: "Quando é que a vida íntima de uma mulher vai deixar de ser tema? Quando é que assuntos destes deixam de ser questionados? Quando é que a gravidez vai deixar de ter interesse para a vida das outras pessoas?"

Vanessa Martins frisou ainda que é "suficientemente forte para este tema não a abalar", mas ressalva que pode ser constrangedor para outras mulheres.

Antes de terminar, esclareceu que, aos 35 anos, continua com o sonho de ser mãe: "Um dia vou ser mãe e não vou esconder, muito pelo contrário. Vou dizer, fazer mil festas do bebé, usar e abusar das filas prioritárias, etc. Até lá não me engravidem porque isto não funciona à base de milagres".

