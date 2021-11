O programa 'Alô Portugal' voltou a receber Mónica Sintra e Filipa Torrinha para esta sexta-feira comentarem as notícias do social. As duas comentadoras quiseram marcar a manhã com uma notícia que dizem ser exclusiva, sobre a possível gravidez de uma famosa.

"Há uma mulher que quer ser mãe, e que falou muitas vezes sobre isto, que tem colocado fotografias e vídeos onde se nota alguma saliência na barriguinha. Em conjunto com a comunidade deste programa, de mulheres experientes, concordamos que há aqui uma possível gravidez", atira Filipa Torrinha, passando a revelar o nome de quem se referia: "A mulher que pode estar grávida é Vanessa Martins".

"Não está confirmado ainda, mas pode ser verdade", continua a comentadora, que diz ter-se baseado nas últimas partilhas de Vanessa na rede social Instagram e em concreto num vídeo onde salta à vista uma alegada saliência na barriguinha.

As imagens que motivaram as desconfianças das comentadoras da SIC© Reprodução Instagram/ Vanessa Martins

Por fim, Filipa refere que a especulação "não é uma intromissão à vida da Vanessa". "Ela sempre falou sobre tudo. A Vanessa já abriu a porta para o tema gravidez variadíssimas vezes. É normal que as pessoas especulem. Não estamos aqui a especular sobre o corpo de ninguém", termina.

Vanessa Martins, recorde-se, falou no passado sobre os problemas que tem vindo a enfrentar para concretizar o desejo de ser mãe. Por sofrer de endometriose, a digital influencer viu este sonho ser adiado.

