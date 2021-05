Vanessa Bryant decidiu festejar o 39.º aniversário na Disneyland, esta quarta-feira, com as filhas. Um momento que a própria fez questão de destacar no Instagram, onde partilhou várias imagens.

Neste dia especial, foram muitas as celebridades que fizeram questão de desejar publicamente um feliz aniversário a Vanessa, entre elas Kim Kardashian e Beyoncé.

A cantora Beyoncé, por exemplo, recorreu ao seu site para homenagear a viúva de Kobe Bryant. "Feliz aniversário, Vanessa Bryant", pode ler-se ao lado de uma fotografia da aniversariante.

"Obrigada. Amo-te muito", respondeu Vanessa após ser acarinhada pela artista norte-americana.

Já Kim Kardashian publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram onde aparece junto de Vanessa e de Kobe. "Feliz aniversário, miúda gira. És tão amada", escreveu.

