"Vamos lá falar de coisas sérias". Foi desta forma que Débora Monteiro deu início à mais recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde recorda o programa 'Estamos em Casa' que apresentou no passado sábado.

"Tive o prazer de receber o Farid e o Paulo Seco. O Farid é atleta de alta competição de boxe, tem uma história de vida surreal, com objetivos bem definidos, mas precisa de patrocinadores! Sim, estou a pedir que acreditem no Farid e lhe dêem a oportunidade de continuar a seguir o seu sonho e voltar a ser campeão no boxe, porque na vida já o é", escreveu.

"O Paulo Seco tem um coração do tamanho do mundo, só quer ajudar os jovens do antigo Casal Ventoso, o bairro dele com todo o orgulho, mas ele quer ajudar as crianças e jovens como o ajudaram a ele. Neste caso com o desporto. Ele precisa de capacetes, luvas e sacos. Todos os anos consegue dar esse mimo aos alunos este ano já não o vai conseguir fazer. Marcas de desporto, eu peço, vamos ajudar, por favor, estes jovens a terem um foco, um futuro, uma companhia diária", disse.

"Já nem estou a pedir às entidades competentes que arranjem um espaço digno para dar um futuro a estes jovens, isso vai ficar para uma próxima. Mas eu peço a quem puder ajudar que o faça. Eu estarei aqui para agradecer e partilhar com todos as marcas corajosas de patrocinarem o Fariduddin Walizadeh Samadi e as marcas ou quem quiser contribuir consoante as suas capacidades de darem um futuro aos alunos do Paulo Seco. Juntos somos mais fortes", rematou.

Leia Também: Débora Monteiro após ficar noiva em direto: "Fui muito feliz"