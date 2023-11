Tal como Manuel Luís Goucha destacou na sua página de Instagram, hoje, 2 de novembro, o livro de receitas 'À Moda do Rui', que fez em parceria com o companheiro, Rui Oliveira, ficará à venda.

A propósito do projeto, Rui esteve no programa 'Casa Feliz', na SIC. João Baião, que apresenta o formato juntamente com Diana Chaves, aproveitou a ocasião para ligar para Manuel Luís Goucha.

"Olha Manuel Luís, já sabes que vais ser despedido, não? Estás a falar com a concorrência", disse Rui, em tom de brincadeira, deixando todos em estúdio a rir.

"Por favor, não o ponham a cantar!", avisou ainda Manuel.

