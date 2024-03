"Vais recandidatar-te ao Sporting?": foi esta a pergunta que Flávio Furtado colocou a Bruno de Carvalho no programa 'TVI Extra' desta quinta-feira, 21 de março.

Aproveitando a ocasião, o antigo presidente do clube esclareceu o assunto, tecendo ainda diversas críticas à RTP1, a quem acusou de ter recuperado conteúdos do passado que o difamam.

"Fui surpreendido e acho absolutamente incrível que isto possa acontecer neste país, que foi eu um dia acordar e ver uma série de notícias da RTP1 da minha detenção, do meu depoimento, de uma série de coisas que tinham a ver com Alcochete", lamenta.

"O Ministério Público acabou por pedir a minha absolvição porque ficou provado para o próprio que eu não tinha nada a ver com aquilo", destacou.

Bruno esclarece que se afastou do clube para "não prejudicar os pais", "as filhas" e todas as pessoas que lhe eram próximas e que sofreram 'por tabela' com a polémica em que se viu envolvido.

"O que eu disse foi: Se o Sporting for campeão este ano eu envolvo-me nas próximas eleições. Posso me candidatar? Não. Vou pedir outra vez a esses órgãos sociais que me tomem de volta? Não, porque não me vão voltar a fazer de parvo. Não me mataram na altura, nem me vão matar agora", atira.

Por fim, nota: "Gosto de desafios difíceis. Vou envolver-me com uma candidatura e apresentar-me como apoiante e vamos ver o que mais numas próximas eleições".

