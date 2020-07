Com a inesperada mudança de Cristina Ferreira para a TVI, anunciada no passado dia 17, levantaram-se várias questões, nomeadamente se alguns elementos do antigo programa conduzido pela apresentadora na SIC, 'O Programa da Cristina', a acompanhariam nesta 'transferência'.

Joana Barrios está entre as personalidades sobre quem se gerou burburinho e com fim de colocar um ponto final nas especulações, a chef publicou este domingo, dia 26, uma carta aberta nas redes sociais.

"Os portugueses são muito nostálgicos e têm muita dificuldade em aceitar mudanças. Por força da minha criação, mudanças e eu é 'tu cá tu lá'. Talvez por isso aquela parte da instabilidade da profissão que escolhi não me tenha assustado muito na hora de escolher mesmo. Seja como for, também não sabia o que é que a Cristina andava a fazer, também fui apanhada de surpresa, porém não me surpreendi com essa fatalidade toda. Pensei antes 'GRANDE'. Já dissémos muitas vezes e é verdade, que temos um entendimento que vai para além do que é verbalizado", introduziu.

Após referir que notícia também a apanhou de surpresa, Joana Barrios afirmou que nessa tarde de dia 17 realizou os afazeres familiares que tinha planeado e brindou, juntamente com o marido, ao sucesso de Cristina Ferreira.

"Relativamente à Cristina, tenho-lhe brindado todos os dias. É assim que faço a todos os amigos que cumprem os seus sonhos, realizam as suas ambições e chegam onde se propõem chegar. A Cristina é das poucas pessoas com quem trabalhei nestas coisas mais mainstream que nunca me disse que tenho de mudar e que sabe o nome de todas as pessoas que estão no platô, por exemplo. Também é das poucas que se preocupa com a precariedade e que encontra formas de maximizar o ganho, minimizando o risco sempre que pode e como pode", frisou.

E rematou: "A Cristina tem todas as qualidades, honesta e gaiteira, como na múisca do Telmo Miranda. E agora foi cumprir novos desígnios, envoltos em grande mistério (apenas como as lendas fazem), que já fizeram correr mais tinta esta semana que a indústria de fast fashion terá vertido ilegalmente em cursos de água doce nos últimos dez anos. Posto tudo isto, é evidente que vou com a Cristina para onde ela for, da mesma forma que ela também vem comigo para onde eu for, porque nestas profissões é assim: os laços que se criam ficam para sempre e ficamos felizes com o sucesso alheio".

