Aos 50 anos de idade, Jennifer Garner mantém uma forma física invejável. No entanto, a sua silhueta é fruto de dedicação e de uma vida saudável que inclui diversos treinos.

A estrela de Hollywood partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo no qual se mostra a fazer diversos exercícios com uma grande energia.

"Se os teus filhos gozam com o teu treino que quase morres para conseguir completar, tens direito a filmar-te e a publicá-lo para os assombrar quando tiverem 50 anos?", questiona em tom de brincadeira.

Veja o vídeo na galeria.

