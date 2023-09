A National Football League (NFL) revelou, este domingo, que Usher será o artista a atuar no tradicional (e famoso) espetáculo de intervalo da final do Super Bowl de 2024.

De realçar que o Super Bowl é um dos eventos desportivos mais acompanhados do mundo e, este ano, a final da temporada de 2023/2024 de futebol americano vai ser abrilhantada por Usher.

Assim, o cantor, de 44 anos, estará no dia 11 de fevereiro no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada.

Recorde-se que o intervalo do Super Bowl é conhecido por receber ícones do mundo da música, em atuações preparadas ao pormenor. Diversos artistas já protagonizaram espetáculos memoráveis no intervalo da icónica partida e, no ano passado, foi a vez de Rihanna.