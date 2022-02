Jessica Athayde usou as suas redes sociais no fim de semana para pedir conselhos que a ajudassem a fazer com que o filho, o pequeno Oliver, deixasse a chucha e ainda apurar a opinião de outras mães sobre o tema.

Katia Aveiro, foi uma das seguidoras da atriz a manifestar a sua opinião. Enquanto mãe de três filhos, Rodrigo, Dinis e Valentina, a irmã de Cristiano Ronaldo defendeu o uso de chucha.

"Deixa, sim [usar]. Sou totalmente a favor. O meu mais velho usou chucha até bem depois dos quatro anos e o do meio também era igual (detalhe, têm uns dentes lindos). Eram crianças felizes e sempre tiveram um desenvolvimento maravilhoso e a chucha era um adereço que lhes dava conforto. Perderam a vontade de usar naturalmente", conta.

"A Valentina já não gosta muito, só usa de noite e bem pouco, mas por opção dela. Eu apoio quem deixa usar, cada criança no seu tempo. Deixa o menino chuchar no ritmo dele", termina.

