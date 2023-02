O programa desta tarde de Manuel Luís Goucha, na TVI, ficou marcado por um incidente inesperado. Enquanto conversava com o casal Paulo Silva e Sílvia Neves do programa 'A Experiência', eis que um dos projetores do estúdio queimou.

Assustando-se, depois de ouvir um barulho repentino, o apresentador notou que se sentia o cheiro a queimado.

"Desde que não caia em cima de mim", brincou ainda, alertando a realização.

O momento poderá ser visto aqui.

Leia Também: Goucha dirige-se a Daniel Oliveira e deixa mensagem a Júlia Pinheiro